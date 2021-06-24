狼人真的存在嗎？網路上瘋傳一段恐怖影片，指稱非洲奈及利亞民眾日前在野外發現一具「狼人」屍體，頭部是狼，但卻有人類的下半身，由於現場血跡斑斑，眾人全被眼前恐怖畫面嚇壞。不過經過查證，因為影片內容出現大量的剪接，且有專家表示狼人屍體是特效化妝所致，認定是造假影片。

根據《TMZ》 報導，網路上日前瘋傳一段血腥影片，內容提到有民眾在奈及利亞發現一具半人半狼的屍體，且身上沒有穿任何衣服，疑似遭到爆頭，橫死在野外，現場血跡斑斑，把當地人全嚇壞了，拍下影片的人也不斷呼籲附近居民務必提高警覺。

影片曝光後網友紛紛驚呼「好帥喔，真的是狼頭人身」、「牙齒看起來比吸血鬼還尖」、「他身上有毛欸，跟狼類不太一樣」。不過有網友經過查證後，發現這是一場騙局，起初影片是由一名Youtuber特意拍攝，且畫面經過大量剪接，而原始影片是來自葡萄牙的《狼人被殺》短片。

專門做雕塑的藝術家科博斯基（Joseph-Rob Cobasky）也出面指出，影片中的狼人屍體是經過特殊化妝及攝影技術所呈現出來的，並分享自己過去的作品，呼籲網友千萬別上當。