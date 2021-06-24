大陸福建省福州市一名女子在家欲上廁所時，聽到馬桶底部傳出怪聲，因此她便停下動作查看，發現馬桶裡竟出現一顆蛇頭，嚇得她奪門而出，趕緊向社區管理員求助，隨後他們用馬桶吸盤將蛇吸出，發現大蛇竟寬到與人的手臂一樣粗。

根據《福州日報》報導，福州市長樂區羅馬花園社區一名女住戶，日前正準備在自家上廁所時，聽到馬桶裡傳出「嘶嘶聲」，讓她驚覺不對勁，便定睛查看，發現馬桶底部竟冒出一顆黑蛇的蛇頭，嚇得她趕緊逃出廁所，並向社區管理員求助。

社區工作人員抵達住戶家後，先是用馬桶吸盤將黑蛇吸出，而大蛇疑似被嚇到，不斷地扭動身軀，時而露出水面，時而又躲回水中，期間狂吐蛇信，保持攻擊的狀態，工作人員隨後使用垃圾夾，成功將黑蛇箝制住，大蛇才漸漸穩定下來。

大蛇被拉出馬桶後發現，牠身長竟長達2公尺，且寬到與成年男性的手臂一樣粗，全身呈現黑色，超巨體型讓現場所有人全看傻，所幸並未傷及任何人，社區管理員初步判斷，大蛇可能是從水管等處爬進屋內，目前仍在繼續調查細節，以免類似狀況再次發生。