美國一名女子日前前往水域進行潛水活動時，意外發現一個沉沒將近1世紀的瓶中信，雖瓶身已相當斑駁，信件內容卻依然清晰可見，因此女子將信件拍照上網找尋作者，最後竟然真的讓她找到瓶中信的主人。

根據外國媒體的綜合報導，美國一名經營玻璃船潛水活動的女子珍妮佛塔克（Jennifer Dowker），上週五帶著潛水客前往希博伊根河（Cheboygan River）進行潛水活動，當時她為了讓遊客保持新奇，率先下水在河中找尋有趣的東西，意外發現一個深綠色的玻璃瓶，而且裡面還放了一封信，她心想實在太棒了，便趕緊上船拿給大家看。

珍妮佛回到船上後，發現瓶身相當斑駁，瓶口雖用軟木塞密封，但看起來年代相當久遠，軟木塞已被部分分解，瓶中信件有一半被泡在水中，不過依稀還能看出裡面的文字，因此珍妮佛趕緊拿出螺絲起子將軟木塞拔出來並讀取信件，沒想到仔細一看發現寫信日期為1926年11月，距離現在約有95年的歷史。

珍妮佛趕緊拍下分享至網路上，希望能找到位於密西根州希博伊根市的信件撰寫人喬治蒙羅（George Morrow），沒想到經過10萬名網友轉發後，竟真的找到作者的女兒蜜雪兒普理莫（Michele Primeau）。

蜜雪兒表示，看到照片就立刻認出這是父親的字跡，而且應該是他在17、18歲時寫的，不過她的父親已在1955年離世，沒想到竟在父親節（6/20）時找到這封信。不過蜜雪兒最後還是將這封瓶中信送給珍妮佛，她認為這畢竟是珍妮佛找到的，因此送給她當做紀念，而這段奇妙的緣份也在網路上引起熱烈討論。