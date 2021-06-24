韓國一名女子去年開車回家途中，行經山路時發現一隻流浪狗，守在已死的幼崽旁不肯離開，女子看了於心不忍，便將流浪狗帶至醫院治療，之後也順利收編這一條狗，豈料將狗帶回家後，牠卻每天將頭靠在牆邊，始終不肯與人親近，女子向節目單位求助後，才得知愛犬的悲慘身世。

韓國一名女子去年10月開車行經山路時，在一個廢棄的遮雨棚下，發現了一隻流浪狗，牠瘦到只剩骨頭，而且全身是傷，牠的旁邊還有一隻早已過世的幼崽，女子表示「牠好像覺得自己犯了罪，全程絕望的低著頭」，似乎對孩子的死非常自責。

女子看了非常心疼，便幫忙埋葬幼崽，並將流浪狗帶至獸醫院，經過2個月的治療後，流浪狗身體狀況逐漸好轉，女子便收編這條流浪狗，並取名為「Seulah」，不過「Seulah」雖然身體逐漸康復，但內心卻似乎還未痊癒，一抵達新家後，牠整天將頭埋在牆角，就算女子將狗抱到客廳，狗還是會跑到角落，不斷發出悲鳴。

女子對於愛犬的行為，感到不知所措，便向節目單位「SBS TV동물농장x애니멀봐」求助，而工作人員先是找到「Seulah」被發現的地方，並詢問當地住戶得知，此處附近原本有一座狗繁殖場，之後因搬遷而荒廢，當時「Seulah」可能順利逃出鐵籠，繁殖場人員因捕捉不到「Seulah」，最終只好放棄而離開，「Seulah」才得以躲過一劫。

儘管「Seulah」已離開繁殖場，但從小生活在地獄裡，導致牠根本無法相信人類，而節目單位也請來專家，協助「Seulah」學習放鬆，「Seulah」才慢慢打開心房，不再將頭埋進牆角，且肯正臉看人，之後又請動物行為專家Lee Chan Jong，幫助「Seulah」減少對人類的恐懼，並讓牠與其他狗接觸，如今「Seulah」也順利走出陰霾。