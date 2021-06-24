家庭主婦上市場買菜，最喜歡買新鮮的「現撈仔」，不過相信大家都沒聽過現撈的威士忌吧！國外一名漁夫捕獲了一隻大魚，沒想到現宰的新鮮魚獲卻驚見一瓶全新未開封的威士忌，讓在場所有人眼睛為之一亮！

根據外媒報導，抖音（TikTok）日前瘋傳一段影片，畫面中可見，國外一名漁夫正在漁船上處理剛捕獲的新鮮魚獲，並使用鋒利的長刀依序將魚肉切片，不過正當要清理魚內臟時，眾人意外發現大魚的胃部有不尋常的凸起。

沒想到利刃緊接著切開大魚的胃部後，裡面竟然藏著一瓶全新未開封、重達700ml的玻璃瓶威士忌，讓現場人員看了又驚又喜，漁夫最後還拿起酒瓶，對著鏡頭興奮直呼「我們中頭獎了！」

影片曝光後隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「大魚也懂喝」、「這下酒駕被抓到」；不過也有人質疑影片真實性，「確定不是故意放進去拍影片的嗎？」、「這麼大瓶酒到底是怎麼吞進去的」、「應該是大魚早就被捕上船，之後再被人用酒瓶從魚嘴塞入吧」。

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