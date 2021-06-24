大陸日前發生一起離譜的情侶偷吃案，一名男大生與人在外面合租，卻偷偷帶著小三回家激戰，相當有正義感的室友看不過，趕緊將這誇張的過程拍下傳給正宮，最後竟遭到小三以偷拍造成精神損害等理由一狀告上法庭，讓眾人看傻眼。

根據大陸媒體的報導，一名來自重慶大學的謝姓男大生，去年8月時因為太晚回到租屋處，大門已被鎖住，他只好爬窗進入家中，但沒想到一回家就發現陳姓室友竟瞞著女友偷帶小三回家激戰，謝男見狀後相當傻眼，瞬間正義感爆棚，將兩人出軌的畫面迅速拍下，傳給陳男的正宮女友，沒想到卻意外捲入紛爭中。

謝姓男大生與冉姓小三的啪啪畫面及影片迅速在校園裡傳開，讓他們在學校裡被老師及同學指指點點，甚至還被痛罵，冉姓小三認為自己隱私受到侵犯，因此向謝男求償1萬人民幣（約台幣4.3萬）的精神撫慰金，賠償她的精神損失，並要求謝男刪除所有照片及影片。

但謝男不認為自己的作法有疏失，因為他只將照片及影片傳給陳男的正宮女友並沒有公開，而且又在自己的租屋處拍攝的因此不肯賠錢，最後小三竟一狀告上法院，法官也認為該女享有隱私權，因此判決謝男除了要付3500元人民幣的賠償金（約新台幣1.5萬）外，也必須刪除所有偷拍內容，並連續15天在網路上公開向冉姓小三道歉，讓不少人對於判決結果相當不滿，引起熱烈討論。