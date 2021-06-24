南韓慶南地區有漁民航經高城郡海域時，捕到了一隻章魚，原本想將其放生，但仔細一看驚覺不對勁，這一隻章魚竟擁有32隻腳，便捕上船以供相關單位研究，異形章魚的消息曝光後，讓不少人擔心，可能是此海域水質遭核汙染，因此造成章魚變異，不過有專家表示，此為自然突變所致。

根據《慶南日報》報導，一艘來自慶南地區泗川市的漁船於本月15日，航經高城郡海域時，意外捕捉到一隻章魚，由於此時為章魚的禁獵季節，漁民本來打算放生章魚，沒想到他定睛一看，發現章魚竟然有32隻腳，因此便決定將其捕上岸，以供相關單位研究。

漁民表示，「我本來想直接放回海裡，但牠看來很不一樣，所以才將其帶回來與朋友討論。這也是我第一次看到如此多腳的章魚，我會好好保存牠，做為日後的研究需要」。從漁民提供的照片可見，章魚的腳像樹枝一樣展開，宛如漫威電影裡的《猛毒》。

而32隻腳章魚的照片曝光後，也引發民眾討論，有人擔心是因水質受汙染，才會出現章魚變異，而學者則對此表示，正常軟體動物章魚只有1顆頭及8隻腳，出現32隻腳的非常少見，不過學術界已知章魚腳受傷時，癒合過程中會出現過度生長的狀況。

從該隻章魚的腳上傷痕可看出，牠就是在此狀況發生變異長出來的，才會變成畸形章魚，學者認為應該與核汙染無關。除此之外，日本也曾在1957年與1998年，分別發現擁有85隻、96隻腳的章魚。