現代人生活繁忙，想要認識另一半相當困難，因此許多人透過網路交友軟體，或是親友介紹才有機會脫單，但若是眼睛沒睜大就結婚，可能會發生意想不到的事情。大陸一名女子生下孩子後，便不斷要求與丈夫離婚，讓丈夫感覺相當怪異，驗了兒子DNA才發現自己竟幫別人養小孩，逼問妻子後得到的答案讓他更崩潰。

根據大陸媒體《海峽都市報》報導，一名男子多年前透過朋友介紹認識妻子並結婚，原本他以為兩人可以就此幸福生活，沒想到結婚8年，2013年妻子生完兒子後每天鬧著要求離婚，而且離婚項目除了寫著兒子的撫養權歸她外，還要求男子把房子過戶給兒子。男子拗不過妻子只好答應，但事後想想不對勁，怎麼看兒子的外表與性格都不像他，因此偷偷去做了親子鑑定，沒想到真如男子所料，孩子的父親另有其人。

男子傷心欲絕的從醫院離開後，竟在回家的路上遇到妻子，但妻子卻正在與另一名男子說笑，而且互動相當親密，男子氣到衝上前質問兩人的關係，卻得到該名男子回應「我自己也有家庭，我們就是玩玩而已，我可以偶爾睡一下別人的老婆，但跟別人的老婆生孩子，我做不到」，男子聽到此番話氣炸，但也確定原來妻子還有其他男人。

逼得他拉著妻子在親友面前攤牌，質問孩子的親生父親到底是誰，沒想到妻子竟然說出「都過了8年哪知道是誰，而且當時人數挺多的」，讓男子的家人氣得要求她支付50萬人民幣（約新台幣216萬)的賠償金，丈母娘也知道是自己女兒的不對，因此出面同意支付10萬人民幣（約新台幣43萬），沒有錢再付更多的錢，但男子無法接受，目前雙方仍無共識，男子只好訴諸媒體，將妻子的惡行公諸於世。