英國一名40歲屋主庫爾吉（Jay Kurji）今年2月找來建築工人翻修房子，好不容易成功裝修完畢，但因為庫爾吉拒絕支付3500英鎊（約新台幣14萬元）的額外費用，氣得建築工人趁著他們一家外出度假期間，砸爛這棟價值54萬英鎊（約新台幣2174萬元）的房子，現場淪為一片廢墟。

根據《太陽報》報導，屋主庫爾吉去年4月以47.5萬英鎊入手了一棟位在萊斯特市的房子，如今房價已漲到54萬英鎊。不過由於房子只有4間臥室，難以滿足庫爾吉一家六口的需求，於是今年2月他便找來建築工人翻修房子，並進行擴建工程。

沒想到事後雙方卻爆發金錢糾紛，庫爾吉拒絕支付3500英鎊的額外費用，建築工請款不成，便趁著本月1日，庫爾吉一家外出度假時，直接掀翻房子屋頂、打掉牆面、破壞屋體，甚至將所有殘破的瓦礫、玻璃碎片全部堆置在房屋前方的車道上，挑釁意外十足。

庫爾吉得知房子被拆毀後，氣得報警處理，但卻得到這屬於民事糾紛，而非刑事案件，因此警方無法介入的回覆，後來他又轉向貿易標準局（Trading Standards）投訴，但因為他還在外地度假，很難將事情釐清，對於接踵而來的問題，讓他崩潰直呼，這一切對他而言猶如一場噩夢，「我不幸選到一個全英國最糟糕的建築工人。」

消息一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言直呼「這建築工人再也找不到其他工作了吧」、「這都不算刑事案件？太扯了吧」；不過也有不少人認為屋主活該，「屋主不願意提前結束假期回家處理問題，就說明事情有蹊蹺」、「付錢天經地義啊！我爸是經驗豐富的專業水電工，不願意付錢的人多到超乎大家想像」、「雖然做得太超過了，但能理解建築工人的心情，3500英鎊的款項可能會讓他的公司無法運轉」。