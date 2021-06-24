醫護人員辛苦對抗嚴峻疫情，有時多了毛小孩的陪伴，也能撫慰他們的身心。衛生福利部彰化醫院在疫情期間，於戶外設立篩檢站，有趣的是，近日篩檢站竟出現了一隻小黃狗，會趴地上看著來往的人，好像在陪伴醫護人員與來做篩檢的民眾，讓不少人感到安心，牠因此還被稱為「護院神犬」。

衛生福利部彰化醫院在臉書表示，近日醫院外出現一隻黃公狗，個性非常溫馴，而醫院員工都稱牠為「小黃」，「小黃」喜歡趴在醫院外批掛櫃台前，看著來來往往的民眾；也喜歡在急診門前注視著救護車；也愛待在戶外採檢區及注射疫苗區，看民眾排隊。

當有人呼喚「小黃」時，牠便會搖著尾巴，像是伸懶腰似的站起來走向對方，任別人撫摸牠，「小黃」也會主動摩蹭對方，好像在撫慰眾人的心靈。衛生福利部彰化醫院表示，不知「小黃」從何而來，之後又將去哪，「至少在這段疫情最緊繃的日子裡，牠的身影陪伴了很多人，帶來一絲絲溫馨的感覺」，甚至還有民眾稱牠為「護院神犬」、「愛院浪浪」。

不少網友表示「或許牠的主人曾在這間醫院裡，所以牠才會在院外等待，毛孩的真心是永恆的」、「如果能收編並訓練成狗醫生，是多麼療癒的一件事，希望台灣也能有這樣暖心的作為」、「溫暖的文字，看了很感動，謝謝貴院沒有驅趕小黃，還特地發了篇文紀錄」、「貓狗也是人類最好的心靈療養老師」、「陪伴醫護團隊，頂級的精神支柱」。