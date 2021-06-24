眾所皆知，台北不但百物貴，房價更貴，高昂的房租常讓北漂族卻步，不過新加坡也不遑多讓，甚至貴上些許。日前新加坡一名網友在網路上轉租房間，沒想到小小一間單人房放上一張床就幾乎塞滿整個空間，卻開出要價500新幣（約新台幣1萬元）的租金，消息一出隨即掀起熱議。

根據《新明日報》報導，新加坡一名網友在臉書PO出轉租房間的訊息，指出靠近湖畔地鐵站有單人房出租，月租金500新幣（約新台幣1萬元），費用包含水電、網路與冷氣，但並未提到房間大小，只表示要回馬來西亞，因此要轉讓房間。

然而依據照片顯示，該間出租雅房在容納一張單人床鋪、衣櫥、箱子及矮凳後，就只剩下一兩步的空間。不少網友看了照片搖頭認為，整體壓迫性相當高，不適合居住。

對此，當地房屋仲介表示，這間房間是「女傭房」，租金是根據公寓房間價位來算，費用包含水電、網路與冷氣，還能使用公寓設施，因此還算合理。另一名仲介也表示，目前租屋的需求高，公寓小房間出租也要800新幣至1000新幣，「上述單人房出租500元，雖然有點貴，但還算市價。」

此外，報導指出，該名轉租網友並非房東或是屋主，因此拒絕接受採訪，而在他PO文後不久，房間已經順利出租。