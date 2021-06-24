迪士尼樂園對於許多人來說是個充滿歡樂的地方，因此無論在日本還是美國，都吸引不少人前往。不過近日卻有一名女網友在網路上抱怨自己因為穿得太暴露，被迪士尼樂園的工作人員擋下，並要求換上樂園提供的T恤才能進去遊玩，立即吸引網友熱烈討論。

根據英國媒體《鏡報》的報導，一名22歲的女子艾麗莎舒勒（Alyssa Schueller），日前與父母及妹妹一同前往美國佛羅里達奧蘭多的迪士尼主題樂園艾波卡特（Epcot）遊玩，早上一家人先到動物王國園區，下午進入未來世界園區時，艾麗莎舒勒突然被工作人員攔了下來，因為她的服裝太過暴露，要求她必須換上園區所準備的T恤才能入園。

事後，艾麗莎舒勒越想越奇怪，特別拍攝了一段影片放到TikTok上與網友們分享，只見影片中她原本穿著一件黑色低胸比基尼式上衣與同色系長褲，大方秀出上半身與腹部相當火辣。但她不解表示，為什麼早上前往動物園區時沒有被阻擋，到了另一個園區卻被要求換衣服，顯然他們的規定並不一致。

報導中表示，迪士尼官網上確實明確寫出「必須穿著合適的服裝、避免穿著暴露太多肌膚的衣服」等標語。

影片曝光後，吸引超過400萬人觀看，紛紛留言「迪士尼管太多了吧」、「看起來衣服沒什麼問題」、「不錯喔！你因此賺到免費T恤耶」、「我也蠻想要那件T恤的」，但也有網友認為「可能你的周圍太多小孩，你卻穿太少了」，艾麗莎舒勒則回嗆「我平胸耶」引起熱烈討論。