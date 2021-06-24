全台三級防疫警戒三度延長至7月12日，不少民眾幾乎都宅在家中，不過卻有一名女網友PO出自家馬桶「口吐白沫」的崩潰影片求助，畫面曝光後隨即掀起熱議，吸引逾萬人按讚朝聖，打趣笑說「馬桶只是胃食道逆流啦！」

原PO日前在臉書社團《爆廢公社公開版》PO出影片求助，畫面中可見，原PO家中的馬桶像是湧泉一樣，不斷噴出源源不絕的白色泡沫，幾乎快要從廁所蔓延到房內，讓她哭笑不得的說「不行了，我的廁所已經滿到不能再滿了！」並詢問廣大網友，「到底為什麼我家馬桶都會這樣啦！我該找哪個單位修理啊？」

畫面曝光後隨即掀起網友熱議，紛紛留言直呼「妳是不是拿曼陀珠餵妳的馬桶啊」、「馬桶只是胃食道逆流啦」、「馬桶應該中毒了，一直口吐白沫，嚴重了」。

另外也有內行人表示，原PO家的馬桶沒問題，不用報修，「這是因為妳家地板剛好在排水管轉彎的樓層，上方樓層將含有清潔劑的污水大量一次倒入馬桶時，因為氣泡阻擋水流導致從妳家馬桶滿溢出來」，建議可以找出是哪一樓住戶做的，再請對方注意就好。

由於原PO在影片中的反應相對鎮定，就有網友好奇是否早已見怪不怪，對此，她坦言只要樓上住戶洗衣服，自家廁所就會出現這樣的情況，即便泡泡味道是香的，但是畢竟是從排水孔和馬桶排出來的，實在很不衛生，但多次跟樓上住戶反映也不見改善，後來乾脆用白土、矽利康把馬桶「封印」住了。