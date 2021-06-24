每個父母對於孩子都有「望子成龍、望女成鳳」的期待，尤其是在小時候，若是沒有好好教育可能會因此走偏。大陸一名男童多日來不願意好好寫作業，遭到老師打電話通知，希望家長協助管教，他的父親為了糾正兒子，竟找來兩桶糞水給兒子扛，沒想到出現驚人效果。

根據大陸媒體《沸點視頻》的報導，近日網路上流傳了一段父親教導孩子的影片，意外爆紅。6月21日一名來自四川南充的父親收到學校老師的通知，就讀四年級的兒子近期經常不按時繳交作業，多次勸導都沒有用，因此打電話請求家長協助管教。剛好男童家住在當地的一處農村裡，他的父親便在村裡弄來了兩桶裝滿糞與尿的水桶，要兒子扛著罰站，感受一下挑糞的辛苦。

沒想到剛開始還在賭氣的兒子，挑糞沒多久後便開始大哭求饒，父親便問他「讀書辛苦還是挑糞辛苦」，男童回答「挑糞」，接著父親再詢問他「讀書累不累」，男童則哽咽表示「不累」，而自從接受父親的震撼教育之後，男童只要放學回家便會主動拿出作業，乖乖寫完功課才去玩。

他的父親也將這段影片拍下上傳至網路上，引起網友熱烈討論，紛紛留言「這個爸爸教育方式挺好的」、「體驗生活很不錯」、「爸爸的教育方式比打一頓更強」、「看來爸爸還是心疼兒子的，看起來是水啊」、「小時候讓他先吃點苦才不會將來更辛苦」。

事實上，不久前也有一名男童因不喜歡念書經常曠課，老師只好打電話通知家長，他的父親為了糾正他，帶著男童去工地做工一周，讓男童感受工作的辛苦，沒想到男童因此開始奮發向上、認真念書。