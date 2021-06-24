對於寵物來說，至獸醫院打針、治療或做檢查，都宛如惡夢一樣可怕。日本一名飼主日前帶幼貓至獸醫院做基礎檢查，由於這是幼貓的初體驗，飼主起初以為幼貓會很害怕，沒想到過程卻意外順利，不過直到回家後，飼主才發現幼貓其實非常害怕，嚇到躲至籠子的角落，讓主人看了哭笑不得。

日本網友＠5y2jd5hT4CCECEv是一名愛貓人士，平時會提供住處作為流浪貓的中途之家，也時常在推特分享貓的趣聞，近日他收了一窩小貓，為了瞭解貓咪的健康狀況，原po便帶幼貓們至獸醫院做基礎檢查，原本擔心幼貓第一次至獸醫院，牠們可能會因緊張而狂掙扎，豈料檢查過程意外地順利。

有趣的是，返回家後原po打開貓籠將幼貓一一取出，其中一隻虎斑貓似乎被嚇壞了，牠躲進籠子最深處，甚至塞進籠子內牆壁站了起來，滿臉驚恐的看著主人，期間還伸出一隻前腳抵抗，好像在拒絕返回獸醫院，所幸幼貓很快就忘記恐懼，放鬆地與同伴躺在墊子上睡覺。

而＠5y2jd5hT4CCECEv也將幼貓恐懼模樣拍下，並分享至推特，累積7.2萬按讚數，融化不少網友，紛紛表示「牠的表情好像動畫《鞋貓劍客》的主角鞋貓」、「怎麼有點像卡通《湯姆貓與傑利鼠》的場景」、「本喵拒絕以後再去那種鬼地方了」、「我家的貓也是，會嚇到躲至籠子邊緣」。