最危險的地方，就是最安全的地方？國外有民眾目睹一隻海鷗竟然窩在鐵軌交接處，絲毫不在意後方正好有一輛火車疾駛而來，驚險畫面讓人不禁替牠捏把冷汗，就怕一不小心慘死在火車下。不過就有眼尖的網友發現海鷗身體下有蹊蹺，直呼海鷗此舉實在太聰明，「很會選地方！」

國外有網友在鐵路上發現一隻海鷗，一動也不動的窩在鐵軌的交接處，仔細一看，牠竟然在此處築巢孵蛋，面對呼嘯而過的火車也不動如山，照片被上傳至《Reddit》後，海鷗的大膽行徑讓人看了嘖嘖稱奇。

對此，就有網友認為，海鷗之所以選在兩條鐵軌交接處，且剛好是鐵道外側築巢孵蛋，其實是有原因的，因為火車的車輪是在鐵軌內側行走，只要火車疾駛而過時，海鷗壓低身子就不會被波及，也就不太可能因此受傷，加上這個地方少有其他動物靠近，更能讓海鷗專心孵蛋，免去其他掠食者的攻擊。

原因曝光後，網友紛紛大讚海鷗聰明，打趣笑說「這隻海鷗是工程系的嗎？居然知道躲在那，有夠內行的」、「住這裡雖然會有點吵，view有時還會被擋到，但安全至上」。另外也有業餘鳥類觀察家表示，鳥類不容易被機器類的東西影響，並警告民眾不要擅自將海鷗的巢移走，因為此舉可能會嚇跑牠，屆時海鷗寶寶就會淪為孤兒。