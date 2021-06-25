隨著新冠肺炎持續在各國爆發，甚至出現多種變種病毒，雖大部分的民眾只要經過治療及調養便能痊癒，但有些人卻不是那麼幸運。英國一名70多歲的老翁，自從感染新冠肺炎後竟又反覆感染，多次檢查都呈現陽性反應，讓他幾乎快要放棄治療，但最後他卻靠著美國藥廠研發的「雞尾酒療法」成功戰勝病毒。

根據外國綜合媒體的報導，一名來自英格蘭西部布里斯托爾（Bristol）的72歲老翁戴夫史密斯（Dave Smith），過去曾是一名音樂家及駕訓班教練，但他因為不幸感染新冠肺炎，免疫系統遭到嚴重的破壞，使他過去10個月曾有7次入院，病毒檢測竟高達43次確診，讓戴夫史密斯對於人生感到絕望，打算放棄治療，甚至還將家人喚到病床前道別並交代後事、準備等死。

後來醫生告訴戴夫史密斯美國雷傑納榮製藥公司（Regeneron）還有研發一項「合成抗體雞尾酒療法」可以嘗試治療，戴夫史密斯便將自己「死馬當活馬醫」，治療45天後再度檢測竟首度呈現陰性逐漸康復，成功告別305天染疫的日子，讓戴夫史密斯與妻子琳達（Linda）忍不住開香檳慶祝。

戴夫史密斯成功治癒的事蹟也引起布里斯托爾大學的科學家們的注意，他們將仔細研究戴夫史密斯的病例，以及病毒在他體內的變異方式及產生的作用，這篇研究病例論文將在7月所舉行的「歐洲臨床微生物學與傳染病學會」（European Congress of ClinicalMicrobiology& Infectious Diseases） 上發表，戴夫史密斯將成為「文獻記載染疫時間最久的案例」。