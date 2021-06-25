墨西哥塔毛利帕斯州一名50歲女街友日前至湖邊洗衣服，期間遇到一條2公尺長的鱷魚，將她咬住並拖進湖中溺斃，民眾發現後趕緊報警，而警方與鱷魚僵持50多分鐘，才成功將女街友的屍體打撈上岸，而過程也被一旁民眾拍下，讓人看了膽戰心驚。
綜合外媒報導，50歲女街友日前至塔毛利帕斯州坦皮科市(Tampico)的湖邊洗衣服，期間不幸被一條2公尺長鱷魚盯上，將她拖入河裡溺斃，有民眾看到後趕緊報警，當地警消人員抵達後發現，鱷魚似乎在護食物，堅持咬著女街友的遺體一起游泳，警消人員與鱷魚搏鬥約50分鐘後，才取回女街友屍體並捕獲鱷魚。
目前尚不清楚女街友的身分，而當地居民都稱她為「莉蒂」(Doña Lety)，她抵達的湖邊是當地旅遊區的潟湖，此處經常有鱷魚出沒，儘管當局已架設標語示警，警告民眾注意危險，在部分地區設立柵欄防止民眾闖入，但仍有一些區域可供民眾進入，因此莉蒂才得以輕鬆跑到瀉湖旁，造成憾事發生。
莉蒂屍體目前已被送往當地太平間安置，吃人鱷魚則被警消單位帶回，不過警方並未透露後續處理的詳細情形。而相關影片也被分享至推特，不少人表示「不僅有人死在這個潟湖裡，之前還有狗被鱷魚咬死的事件，政府應該把這個地方圍起來」、「鱷魚並不是怪物，我們闖入牠們的棲息地，對鱷魚而言，人類才是入侵者」。
文章來源：elfinanciero
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