美國一名神祕男子日前前往燒烤店用餐後，除了支付用餐時的費用外，還留下鉅額小費，原本店員還以為是帳單計算錯誤，反覆重新計算，直到神祕男子告訴她「不要把錢一次花光」，她才驚覺這是男子提供的善款，讓餐廳全體員工相當感動。

根據外國媒體的報導，位於美國新罕布夏州的史唐伯酒吧燒烤店（Stumble Inn Bar and Grill），近日出現一名神祕男子來店內用餐，當天他點了醃黃瓜洋芋片、2根辣的熱狗，以及幾杯雞尾酒，一共花費37元93分美金（大約新台幣1062元），他吃完後理所當然的去結帳，為他服務的女店員看到帳單裡高達1.6萬美金（大約新台幣44.8萬元）的小費時嚇了一大跳，不斷重新計算並向男子確認用餐金額與小費是否無誤。

神祕男子則告訴她「因為你們十分努力的工作，所以我想把這些錢送給你們，這是你們應得的」，還不忘提醒她三次「不要一次把錢花光喔」，女店員聽到後又驚又喜，頻頻向這名神祕男子道謝。

調酒師麥可麥卡登（Michelle McCudden）接受採訪時表示，自己做這一行已經有很長一段時間，沒想到竟然會發生這種奇蹟，而且員工們也經歷了相當煎熬的一年，神祕男子的善舉讓他對人性恢復了信心。老闆麥克澤瑞拉（Mike Zarella）則表示，他原本以為是帳單計算錯誤，將160元小費多打好幾個0，沒想到竟是真的。

據了解，美國受到新冠肺炎疫情的影響，超過11萬間的餐廳及酒吧因此倒閉，史唐伯酒吧燒烤店也曾停運好幾個月，直到近期調整營運模式，改成外帶及戶外用餐才漸漸恢復收入，而神祕的男子的善款將由當晚值班的8名外場服務生，以及內場的廚師一同平分，老闆也將男子的善舉PO在臉書上與大眾分享，引起熱議。