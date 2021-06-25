非洲最大的蝙蝠「錘頭果蝠」長相特別，擁有像是駝鹿的頭部，身形與小型犬差不多大，國際野生生物保護學會(WCS)日前分享錘頭果蝠的照片，由於其外型詭異，因此有不少人懷疑其真實性，認為牠們可能是外星生物，儘管錘頭果蝠長相很兇猛，但實際上牠們非常可愛，且是食果動物。

根據《The Dodo》報導，錘頭果蝠(hammer-headed fruit bat)的翼幅介於686至970毫米，雄性體型比雌性大，分別平均重377克及275克，雄性錘頭果蝠有類似駝鹿的頭部、捲曲嘴唇和超大喉部，國際野生生物保護學會(WCS)副主任奧爾森(SARAH H. OLSON)表示，牠們的頭就像是一個共鳴室，會利用特殊的臉部構造發出重複的叫聲向雌性求偶。

奧爾森更表示，錘頭果蝠求偶並不容易，牠們會懸掛在中非熱帶森林的樹上，「當挑剔的雌性飛過時，雄性錘頭果蝠就會發出類似喇叭的叫聲，使牠們在夜間也容易被辨識」，而錘頭果蝠並非肉食性，而是食果動物，主要的食物為無花果，也會吃芒果、香蕉和番石榴。不過，錘頭果蝠原本是獨來獨往的動物，但近幾年與人類接觸卻越來越密切。

奧爾森進一步解釋，錘頭果蝠有時會定居於城鎮，藉此食用水果作物，牠們會像其他果蝠一樣，將種子散佈到熱帶森林中，有助於自然生態，不過隨著棲息地減少問題日趨嚴重，錘頭果蝠的生存也面臨危機，而研究團隊位於剛果共和國北部的研究基地附近，近幾年也開始伐木，奧爾森擔心樹林量若減少，蝙蝠可能會放棄牠們棲息數10年的棲息地。