很多人都認為狗狗是人類最好的朋友，同時也是最英勇的戰士。美國一名少年日前在家中發現一條響尾蛇闖入，差點遭到攻擊，他的愛犬看到後立即跳出來保護主人，沒想到竟遭到響尾蛇咬成重傷，緊急送往獸醫院治療才撿回一命。

根據美國媒體《NBC》的報導，來自美國聖地牙哥（San Diego）的18歲少年艾歷克斯洛雷多（Alex Loredo），於6月10日在家中做家事時，不斷從後方聽到烘衣機發出的警示聲，他擔心是機器故障趕緊向前查看，沒想到他一到烘衣機前方，就從距離他不到30公分的桌底下竄出一條響尾蛇。

艾歷克斯當下還來不及轉身，家中飼養的愛犬、7歲的拉布拉多（Marley）便衝出來，擋在他與響尾蛇之間，接著響尾蛇就朝馬力猛烈的攻擊，讓艾歷克斯被嚇到驚慌失措，害怕會因此失去「好友」，趕緊拿東西救援馬力。

響尾蛇被擊退後，艾歷克斯與母親緊急將馬力送往獸醫院治療，好在經過獸醫師的即時搶救，為馬力注射對抗蛇毒的血清之後，馬力的舌頭雖有部分受損，但其他部位並無大礙，經過2周的治療，就能逐漸恢復健康。

但馬力將近9000元美金（約新台幣27萬）的龐大醫藥費，對於還只是個大學生的艾歷克斯來說太過沈重，他因此在募資網站《GoFundMe》上分享這段驚險的故事，並尋求網友的協助，沒想到因此受到熱議，目前已募集到1.3萬元美金（約新台幣36.3萬）的善款。