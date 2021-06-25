燕子竟拿塑膠泡麵碗當鳥巢！日本有網友在路邊牆壁上發現，燕子窩竟是用泡麵碗製成，讓他感到非常驚奇，便將此畫面拍下上傳，只見泡麵碗裡窩了4隻燕子，全面向外猛瞧，好像在等鳥媽媽回來一樣，模樣看起來非常可愛，此po文也引發討論。

日本網友@daitaiyou1日前外出時，發現路邊一處牆上的燕子窩，竟是用「泡麵碗」製成的，由於燕子正常是使用唾液、泥土及乾草，製成燕窩養育孩子，而此燕窩竟是塑膠泡麵碗，讓他覺得非常新奇，便將泡麵碗燕窩拍下並分享至推特，笑著表示「這個窩怎麼跟想像中的不太一樣？」。

照片中可見，塑膠泡麵碗燕窩裡有4隻小燕子，而鳥巢底下還有架子支撐，推測此窩應該是民眾幫忙準備的，為了防止鳥巢掉落，民眾還在底下特製「碗架」固定，而巢內4隻寶寶擺出拗嘟嘟臉，好像在抱怨鳥媽媽怎麼還沒回家，超萌表情讓人看了直呼太可愛，PO文也獲得4.6萬人按讚。

今朝、壁のツバメの巣が地面に落ちているのを発見した。カラスとかに襲われたのかな？と思ったけど、ヒナはみんな無事に生きていてピィピィと鳴いてた。



どうしようか迷ったけど、とりあえずダメ元で、どんぶりに巣ごと入れて、高いとこに置いてみた。



そしたら…親鳥がエサ持ってきたって！ pic.twitter.com/i6GK3cSMg2 — 柳澤おでこ博紀 Odeko Hironori Yanagisawa (@yana7654321) June 15 2021

為何不讓燕子自己做窩，反而要用泡麵碗當牠們的家，有網友就解釋，由於附近田裡的土壤，採用化學肥料施肥，並非有機肥料，因此沒有黏性，使燕子築出來的巢很容易碎裂，因此民眾才會用泡麵碗幫牠們安家，材質與大小都非常適合燕子。不少網友大讚民眾的用心，還有人表示「以前看到燕子窩壞掉後，便決定幫牠們做鳥巢，上網查後才知道，真的可以用泡麵碗代替」，