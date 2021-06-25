美國一名女子日前行駛在高速公路上時，突然看到前方貨車上的木板飛起，當下她還來不及多做反應，木板便插入她的擋風玻璃，並卡在她與好友的中央，好在她與好友即時閃避，沒被木板擊中，但這驚險的一瞬間也讓她們嚇出一身冷汗。

根據外國媒體的綜合報導，一名來自美國俄亥俄州的女子金亞瓦達（Kim Awada），本月17日一早出發行經俄州波蒂奇郡的Streetsboro市時，看見前方一台載有木材的卡車在公路上高速行駛，接著這台車上的一塊木板突然飛起，當下她雖趕緊將車往左方開離，但下一秒木板卻直接朝向她的車子飛來，插入擋風玻璃，並卡在她與坐在副駕駛座的朋友中間，讓她們被嚇到說不出話來，回過神後才趕緊報警。

俄亥俄州公路巡邏隊接受採訪時表示，事故發生後他們很快的找到這名載送木材的卡車司機，他透露當時因忙著趕路沒注意木材有鬆脫，但根據當地的法律，未將物品固定造成交通意外，最高僅判處150美元（約新台幣4188元）的罰款，讓金亞瓦達相當憤怒，要求政府正視這件事情。

因為金亞瓦達認為這是攸關性命的問題，如果當時她的開車方式稍有不同，她與好友早已命喪黃泉，而這個與死神交會的經歷也讓她對於生命有更深的體會。金亞瓦達隨後也將恐怖的行車記錄器畫面公開，吸引大批網友轉發，紛紛留言「真的太可怕了」、「真的差一點就掛了」、「這真的不是電影場景嗎？」、「政府真的要好好正視這件事，要不然一定還會發生類似的事情」、「光看影片就被嚇出汗了」。