疫情期間無法外出購物，不少人就會選擇網購，不過由於看不到實物，因此也讓買家憂心，可能會買到假貨。一名專賣摩托車零件的賣家，日前收到買家的訂單，因此他便寄出一顆椰子給對方，買家一開始誤以為自己受騙了，直到剖開椰子後，網友大讚賣家好聰明。

馬來西亞一名專賣摩托車零件的賣家「Raynorton Motorsport」在臉書表示，日前收到買家訂單，因此便寄出一顆椰子給對方，讓人看得霧煞煞，原來他把椰子殼當作包裝盒，擔心買家收到後會誤以為被騙，因此他再寄出前還PO照片特別提醒， 只見一顆椰子被膠帶捆起來，剖開後裡面就是機車零件。

賣家在臉書寫下「從蝦皮向我們買了東西，收到一顆椰子別急著扔掉。夥伴，你將椰子打開後，就會找到你買的東西了」。而照片曝光後，讓不少人直呼賣家很聰明，表示椰子的外殼很硬，不僅能有效保護內容物，運送過程中也不容易受損，而且非常環保，還可以防止零件被送貨員偷走。

如今生活相當方便，網路購物正夯，也造成不少環保問題，依經濟部統計資料，台灣電子購物營業額在108年就已達2078億元，光是紙箱、袋子及防撞耗材等包裝物，使用量就高達3萬公噸，環保署去年也與四家網購平台合作，推出循環箱與袋子，希望未來可以減少網購包裝的浪費問題。