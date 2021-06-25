羊駝原本棲息於南美洲安地斯山脈的高山地區，因此來到較濕熱的台灣，牠們也可能容易中暑。臺北市立動物園為了讓園區內的羊駝有個輕鬆涼爽的夏季，每到4、5月保育員就會幫羊駝理毛，而首次理毛的羊駝就像小孩子一樣，有時會被嚇到「咩咩叫」，讓保育員看了哭笑不得。

棲息於南美洲安地斯山脈高山地區的羊駝，就像綿羊一樣，擁有超厚的皮毛，是很好的衣物原料，具有保暖、質地柔軟等特色，當地居民會飼養羊駝，用於生產毛皮、肉以及燃料(糞便)，不過羊駝來到夏季相對潮濕又炎熱的臺北市後，羊駝的皮毛不斷生長，反而會增加牠們中暑的風險。

羊駝看到同伴在理毛時，還會跑過去干擾保育員，或玩起同伴剃下來的毛。(圖/臺北市立動物園提供)

臺北市立動物園每到4、5月開始，保育員就會幫羊駝理毛，避免羊駝中暑，不過羊駝屬於群居性動物，因此理毛前為了讓牠們安心，保育員會找數匹羊駝來作伴，一起擠進空間不是很大的理髮廳(保定區)內，而羊駝們就像小孩一樣，等候理毛時會不斷亂跑，不會乖乖地坐在位子上。

有趣的是，當保育員在幫同伴剃毛時，旁邊的羊駝會好奇靠近，玩起同伴剛剃下來的毛，而剃毛時間若過長，牠們也會開始不耐煩，甚至試圖落跑，因此保育員必須一邊剃，一邊安撫羊駝，幸好羊駝普遍都很喜歡理毛，毛皮理短後，牠們也會覺得比較舒服。

不過第一次剃毛的小羊駝，由於未曾體會過理毛的好處，因此過程中牠們會不斷掙扎，甚至還會哭鬧，小羊駝會發出「咩咩」的叫聲，保育員笑著說，聽到小羊駝首次剃毛的叫聲後，才知道羊駝也會發出這種叫聲。不過皮毛不僅能保暖，還可避免蚊蟲叮咬，及保護皮膚避免機械性傷害，因此保育員幫羊駝理毛時，不會將毛剃乾淨，會留下適當長度，且頭部等敏感部位也會避免不必要的理毛。