墨西哥一處礦坑日前發生崩塌意外，造成多名礦工罹難，而其中一名礦工的愛犬，疑似不知道主人已經離世，天天前往主人上班的工地找尋主人的蹤跡，甚至待在工地等待主人下班，讓不少人看了相當鼻酸。
根據英國媒體《每日郵報》的報導，墨西哥北部科阿韋拉州的穆斯基斯市，於本月4日下起暴雨導致洪水爆發，湍急的洪水沖垮了當地的一處煤礦坑，當時還在裡面工作的7名礦工因來不及逃生，被突如其來的洪水給活活掩埋。
救難隊雖火速趕往現場救援，但天氣不穩使救援工作難上加難，直到5日才發現1名罹難礦工的遺體，並在11日由墨西哥總統羅培茲歐布拉多（Andrés Manuel López Obrador）宣布找到另外6名礦工的遺體。
而其中一名罹難的礦工為53歲的克魯茲（Gonzalo Cruz），他在半年前曾領養一隻流浪犬Cuchufleto，與愛犬感情深厚的他，幾乎每天早上6點半左右，都會帶著愛犬從家中前往礦區工地工作，下班再一起回家。但Cuchufleto 似乎還不知道主人已經離世，事發後的這三周，Cuchufleto仍每天早上6點半出門前往工地找尋克魯茲的下落，讓附近民眾看得十分不捨。
克魯茲的妻子接受採訪時表示，雖然不確定Cuchufleto知不知道丈夫已離世，但這段時間牠除了喝水之外，幾乎不太吃東西，有時候牠會趴在門口的臺階上看向遠方，像是等待克魯茲回家，或是在門口發出悲鳴聲，疑似在向克魯茲哀悼，同樣讓人鼻酸。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。