墨西哥一處礦坑日前發生崩塌意外，造成多名礦工罹難，而其中一名礦工的愛犬，疑似不知道主人已經離世，天天前往主人上班的工地找尋主人的蹤跡，甚至待在工地等待主人下班，讓不少人看了相當鼻酸。

根據英國媒體《每日郵報》的報導，墨西哥北部科阿韋拉州的穆斯基斯市，於本月4日下起暴雨導致洪水爆發，湍急的洪水沖垮了當地的一處煤礦坑，當時還在裡面工作的7名礦工因來不及逃生，被突如其來的洪水給活活掩埋。

救難隊雖火速趕往現場救援，但天氣不穩使救援工作難上加難，直到5日才發現1名罹難礦工的遺體，並在11日由墨西哥總統羅培茲歐布拉多（Andrés Manuel López Obrador​）宣布找到另外6名礦工的遺體。

而其中一名罹難的礦工為53歲的克魯茲（Gonzalo Cruz），他在半年前曾領養一隻流浪犬Cuchufleto，與愛犬感情深厚的他，幾乎每天早上6點半左右，都會帶著愛犬從家中前往礦區工地工作，下班再一起回家。但Cuchufleto 似乎還不知道主人已經離世，事發後的這三周，Cuchufleto仍每天早上6點半出門前往工地找尋克魯茲的下落，讓附近民眾看得十分不捨。

克魯茲的妻子接受採訪時表示，雖然不確定Cuchufleto知不知道丈夫已離世，但這段時間牠除了喝水之外，幾乎不太吃東西，有時候牠會趴在門口的臺階上看向遠方，像是等待克魯茲回家，或是在門口發出悲鳴聲，疑似在向克魯茲哀悼，同樣讓人鼻酸。