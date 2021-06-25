中東國家葉門東部的馬哈拉省內有一個向下延伸的洞穴，洞口雖僅寬30公尺，但深度卻達100至250公尺，是一個鮮為人知的自然奇觀，當地謠傳此洞穴是作為惡魔的監獄所建造的，因此又被稱作「地獄之井」。

根據《Phys.org》報導，葉門東部馬哈拉省（Al-Mahra）的沙漠中央，有一個巨型神祕洞穴「巴豪特之井」（Well of Barhout），位置距離首都沙那（Sanaa）約1300公里遠，該洞穴的洞口寬30公尺，深度則介於100至250公尺之間，由於洞非常的深，因此葉門當局也不清楚洞穴深處有什麼。

馬哈拉省地質調查、礦物資源當局負責人巴布海爾（Salah Babhair）透露，「巴豪特之井」非常的深，裡面幾乎沒有氧氣，而且空氣也無法流動，因此未曾有研究人員抵達過洞穴底部，「我們至現場考察，深入井下50至60公尺時，注意到裡面有奇怪的物質，而且還聞到奇怪的味道，相當神秘」。

再者，洞穴裡也沒陽光射入，除了偶爾有鳥類飛進去，從洞口外側往內瞧，根本看不到任何東西，巴布海爾表示，巴豪特之井已有數百萬年歷史，仍需更進一步研究與調查。而當地居民認為，無論人或物太接近洞口，都可能會被吸入，裡面存在超自然邪惡生物，因此幾個世紀以來，洞穴也被稱作「地獄之井」，居民平時不會至洞穴附近，甚至連談論也相當避諱。