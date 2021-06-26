大陸四川省樂山市一名老婦半年前，在山上發現了一隻年幼野貓，擔心牠會在山上餓死，便撿回家照顧，沒想到野貓越長越大，老婦發現野貓身上的斑紋相當特殊，且走路姿勢也不像正常的貓，因此便向專家詢問，才知道自己撿回一隻珍稀動物。

綜合外媒報導，住在樂山市五通橋區蔡金鎮的楊姓老婦，去年9、10月至上山採野菇時，途中發現一隻年幼的「野貓」，似乎才剛出生，眼睛都還未完全睜開，由於楊婦非常喜歡動物，且自己也有飼養動物的經驗，擔心野貓待在原地會餓死、凍死，便將牠撿回家養。

而小貓剛帶回家時，牠還不會主動進食，因此楊婦便餵牠喝牛奶，餵了2個月左右，看著小野貓越長越大，楊婦才驚覺不對勁，因為野貓走路姿勢與其它貓不太一樣，且花紋也越來越明顯，才驚覺自己可能不是撿到貓，便請親友拍攝野貓的照片並傳給專家看。

專家一看表示，這一隻動物並非野貓，而是國家二級保護動物「石虎」，屬易危物種，已列入《中國瀕危動物紅皮書》，楊婦得知後便通報相關單位，五通橋區自然資源局林政股股長余萍珍立即趕往村裡，確認該動物為石虎，並迅速了解情況調查。

余萍珍表示，石虎又稱為豹貓、山貓、錢貓，這一隻成年石虎重5公斤，含尾巴總長60至70公分，當有陌生人接近牠時，牠會發出低吼聲，具有攻擊意識，而楊婦平時餵養石虎時，會像餵家貓一樣投餵食物，因此這一隻石虎自主覓食能力不足，目前牠已被安置於樂山市野生動物救助站。