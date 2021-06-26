UFO的傳聞在世界各地屢屢傳出，但始終少有人能夠證實，日前大陸上海外灘就有不少民眾拍到一個神秘黑色三角形的不明飛行物高掛天空，讓目擊者看了頭皮發麻，直呼「好嚇人！」

根據大陸網友指出，影片拍攝於本月21日的上海外灘，當時天色昏暗且烏雲密布，卻有一個不明飛行物高掛天空，一旁就是東方明珠塔，雖然被層層烏雲給覆蓋著，但仍可明顯看出是個巨大的黑色三角形物體，輪廓非常清晰，加上不明物體在空中保持靜止狀態，看起來十分詭異，讓拍攝者也忍不住驚呼「看得好清楚」、「好嚇人」。

影片曝光後隨即引起廣大迴響，不少網友紛紛留言回應「這是天有異象，還是什麼高科技飛行器」、「有多人圍觀的說話聲，且影片連貫，不太可能是偽造的」、「天空很多雲，投影不可能一直保持著完整形態，應該是有個物體」、「UFO不稀奇，應該是外星人的太空基地了」、「我的第一感覺它應該是金字塔UFO」。

不過也有人猜測，「附近是不是有一個三角形截面的高樓，以及有景觀燈光對著牆面往天上照」、「個人覺得不是外星人的飛行器。反光、投影的可能性更大，或者說海市蜃樓」、「應該是某種光學原理產生的啦，不信是UFO」。