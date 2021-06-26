跨越物種的友情！加拿大有一對在一起生活8年的貓狗，今年1月初被主人棄養，動保組織得知後，便接手照顧牠們，有趣的是，這一對貓狗的感情非常好，儘管狗已經失明了，但貓仍對牠不離不棄，時常陪伴在狗的身邊，好像狗的眼睛一樣，帶著牠四處走動，讓人看了非常感動。

位於加拿大艾伯塔的動保組織「Saving Grace Animal Society」，日前接獲一名主人致電表示，由於個人經濟問題，導致他無法繼續飼養寵物，又捨不得愛貓愛狗在外流浪，因此希望交由動保組織照顧，「Saving Grace Animal Society」便接手照料這對貓狗，分別是8歲的狗Spike及8歲貓Max。

當義工看到這對貓狗後，感到非常驚訝，雖然狗Spike一出生就失明，行動相當不便，但貓咪Max宛如是牠的導盲貓，8年間一直伴在狗的身旁，由於狗狗Spike看不到，而貓Max性格又較害羞，因此牠們時常待在一起，早已沒辦法離開對方，如此特殊的友誼也讓義工們非常感動，義工阿曼達(Amanda McClughan)表示，狗Spike眼睛看不見，生活上很依賴貓咪Max。

阿曼達也提到，有一次要幫Max做身體檢查，便將牠們暫時分開，沒想到Spike竟開始吠叫，且在原地不斷來回踱步，看起來非常不安，「貓協助狗處理生活一切，成為牠的眼睛，牠們彼此相依，一起玩耍、睡覺」，幾乎形影不離，Spike雖然看不到，但聞得到Max的味道，有助於降低Spike的不安全感。

而獸醫師幫Spkie做檢查時發現，牠失明再加上患白內障，導致牠的雙眼經常感覺疼痛，因此決定將Spkie的眼睛摘除，以減輕牠的痛苦。「Saving Grace Animal Society」待Spkie傷口痊癒後，便釋出牠們的認養資訊，希望貓狗能一起被領養，不過因牠們的年紀都很大，要找到新主人的機率並不高，豈料這對貓狗的感人故事曝光後，讓不少人相當感動，幾天內吸引千人表示想收養牠們，Spike和Max最終成功找到新家。