藝術向來是一門高深的學問，日本就有一名女畫家創作方式獨樹一格，透過將顏料塗抹在傲人胸器，彎腰趴在畫布上來回摩擦作畫，更將創作過程PO網，不僅讓網友看了臉紅心跳，還吸引電視節目登門採訪。

畢業於東京藝術大學油畫科的30多歲日本畫家あおいうに（Aoiuni），日前登上綜藝節目《有的沒的調查局》（月曜から夜ふかし），只因她的創作方式相當特別，擅長抽象畫的她，利用天生巨乳取代畫筆作畫，她深信這樣更能直接傳達心中的感受，並坦言很想藉此名留青史。

あおいうに經常透過IG帳號「@aoiuniart」分享五花八門的藝術創作，從她上傳的影片中可見，她作畫時身穿白色泳衣，傲人雙峰及凹凸有致的身材一覽無遺，緊接著她將顏料塗抹在胸前和膝蓋上，並以跪趴的姿勢進行創作，時而滑奶、時而點捺，甚至一度全身趴在畫布，身體沾滿了顏料。

影片曝光後隨即掀起網友熱議，紛紛留言直呼「這畫功真是『深』不可測」、「媽媽問我為什麼要跪著看手機」、「用胸部創作的作品果然抽象」。

雖然あおいうに用胸部作畫的創作方式吸引不少人關注，但作品在藝術市場上卻乏人問津，一幅畫作過去曾喊價35萬日元（約新台幣8.8萬元），但賣不出去，就算再加碼原味內衣一起捆綁出售，定價50萬日圓（約新台幣12.6萬元），依舊找不到買家。