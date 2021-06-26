日本知名AV女優希崎潔西卡，投身AV產業11年，2019年以30歲之姿引退，不過她沒有往娛樂圈發展，而是成為普通的上班族。她回憶當時求職履歷上，誠實寫下自己拍了11年AV的經歷，「如果我不敢面對這個事實，我永遠無法找到工作」，如今她成功轉職，目前在一間私人醫美診所擔任櫃台人員。

根據《fempass》報導，19歲投身AV產業的希崎潔西卡，在沒有和任何人討論的情況下，就毅然決然下海拍片，但她深知不可能當一輩子的AV女優，因此在28歲時便思考未來的規劃，最後在2019年以30歲之姿引退。

隔年1月，希崎潔西卡在網路上求職，由於自己僅高中學歷，也不擅長使用電腦，加上自己是超過30歲的退役AV女優，是否能成功求職，她心中相當忐忑。

對於美容相關行業抱持高度興趣的她，最後向5間公司遞出履歷，獲得其中2間的面試機會，她坦言自己當了11年AV女優的經歷，可能會讓外界有負面觀感，進而害自己求職碰壁，但她選擇坦然面對，「如果我不敢面對這個事實，我永遠無法找到工作。」

希崎潔西卡表示，「我想沒有哪位AV女優會是因為在履歷上寫下AV工作和藝名而找到工作的」，但她認為AV女優和美容產業並不衝突，也許往好處想，至少能證明自己「堅持了11年」的毅力。最後果然成功錄取，並在去年3月轉職醫美診所擔任櫃台人員。