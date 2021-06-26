大陸山東省煙台市有一名阿嬤日前在社區垃圾桶裡撿垃圾，讓人看了非常心疼，之後拾荒阿嬤的兒子也現身，幫母親撿到的垃圾搬上車，並將拾荒嬤載回家，但仔細一看才發現，阿嬤兒子開的車竟是「瑪莎拉蒂」，神展開劇情讓不少人看傻眼。

綜合陸媒報導，山東省煙台市一處社區裡出現一名阿嬤，年紀已非常大，行動也相當緩慢，在社區的藍色大垃圾桶裡撿垃圾，找尋能資源回收的物品，並裝進袋裡，讓不少人認為，阿嬤可能是為了討生活，因此必須靠賣回收物過日子，因此感到相當不捨。

沒想到之後出現一名中年男子，開著白色瑪莎拉蒂前來，幫阿嬤搬運回收物，並且塞進後車廂，讓所有人看傻眼。而拾荒阿嬤的楊姓孫媳婦表示，這一段影片是她拍攝的，當時家人開車欲探望阿嬤，打電話得知她在社區裡拾荒，公公便開車過去幫忙載回收物，由於畫面反差太大，因此楊姓孫媳婦便將畫面拍下，沒想到意外引發討論。

而楊姓孫媳婦也透露，阿嬤過去就有撿回收物的習慣，其實家人都很不支持、不鼓勵，但也勸不了阿嬤，「畢竟兩代人之間的價值觀有差距，對於他們那年代的老人來說，可回收的廢物就這樣扔掉，她心裡也覺得非常難受」。不少網友也分享類似經歷，「賣的錢還不夠油錢，我就是專收回收物的，經常碰到開BMW賣回收的，之前有兒子載他父親來賣，爸爸聽到賺了14元，就非常開心」。