紐約一名14歲少女日前和媽媽及7歲弟弟前往百貨商場購物，沒想到正當她拿著一件衣服前往試穿時，竟被關在試衣間裡面，即便她使出吃奶的力氣，依舊無法將試衣間的門推開，事後還出動消防隊使用機具將門鑿開一個大洞，經歷1.5小時才得以逃出生天。

根據《紐約郵報》報導，事實上這間試衣間過去是第一國民銀行（First National Bank）的金庫，因此門的重量可想而知，非常的重。只是當時14歲女孩Giavanna Diesso和她的弟弟渾然不知，當Giavanna Diesso將欲試穿的衣服拿到試衣間時，她的弟弟伸手將試衣間的門推了一把，然而沉重的關門聲響，讓弟弟驚覺不對勁，很快的就發現門竟然無法開啟，姐弟倆一時慌了手腳。

而沉重的關門聲也吸引了在外頭結帳的媽媽注意，當她得知女兒被困在試衣間後，立刻報警求援。消防員獲報後也緊急出動，並且動用大型機具鑿開12英吋（約30公分）厚的牆壁，這才順利將Giavanna Diesso給救了出來。

所幸Giavanna Diesso僅受到些微驚嚇，並未受傷，她受訪時仍餘悸猶存，坦言當下她只聽到「砰」的一聲，立刻就意識到自己被關在試衣間裡面，「我太震驚了，真的太害怕了」。而她脫困的影片也全被拍了下來，只見她以打橫之姿，被消防員救出，短短7秒影片吸引上萬網友熱議。