婆媳相處是婚姻中重要課題。日本一名婆婆近日抱怨，媳婦第一次來見家長時，竟身穿無袖且飄逸的連身裙，此外還拿「速食店炸雞」作為伴手禮送給未來公婆，讓她覺得對方非常沒有禮儀觀念，讓她看到女方第一眼就認為「我和這ㄚ頭處不來」。

根據日媒《All About 20》報導，58歲的奈緒(ナオさん)大學畢業進入職場後，與同事交往3年便結婚，29歲生下大兒子，2年後生下二兒子，目前大兒子仍非常享受單身，因此還未結婚，而二兒子25歲時，與大學時期的女友結婚，步入婚姻已2年。

奈緒表示，二兒子第一次帶媳婦回家時，她一看到對方就認為「我和這ㄚ頭處不來」，當時正值夏天，女方竟穿著無袖且飄逸的連身裙，讓她看了相當傻眼，隨後女方拿出一盒「速食店炸雞」，作為送給公婆的伴手禮，更是讓奈緒難以接受。

奈緒心想，「就算再怎麼熱，起碼也應該穿短袖，再者，炸雞這種東西你會帶去未來公婆家嗎？我的二兒子解釋，因為他老婆孕吐，所以能吃的東西並不多，她才會買多數人能接受的炸雞」，這更是讓奈緒非常傻眼，等兩人離開後，忍不住向丈夫抱怨，指未來媳婦欠缺禮儀常識，「這是禮貌問題，她很不尊重我們」。

儘管奈緒非常不滿意未來媳婦，但她並未因此阻礙兩人結婚，豈料二兒子有孩子後，因夫妻倆工作繁忙，經常麻煩奈緒去幼稚園接小孩，而開口要求的總是二兒子，媳婦卻未曾向她道謝過，讓奈緒感到相當心寒，表示「這可能是他們夫妻倆接近我的關係吧」。

奈緒更抱怨，新冠疫情爆發後，因此她也無法探視二兒子，有時她會打電話問候對方，但媳婦仍對她不聞不問，讓奈緒意識到自己應選擇放手，不要再管二兒子的事情，心情或許會舒坦一些，「因為他是一個有家庭的人」，但她放心不下兒孫們，擔心他們的生活能否順利走下去。