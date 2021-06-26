泰國曼谷有一隻8個月大的鸚鵡，日前出現精神虛弱、食慾不振的情況，嚇得飼主緊急將牠送醫，這才知道原來牠趁飼主不注意，一口氣生吞飼主珠寶盒內的21顆鑽石，所幸經過手術治療，小鸚鵡已逐漸康復。

根據外媒報導，泰國曼谷一名飼主22日發現家中的太陽鸚鵡Frosty表現反常，不僅精神虛弱，還出現食慾不振的情況，於是緊急將牠帶往獸醫院檢查。

根據X光照片顯示，Frosty的胃部出現不少異物，經過2小時的精密剖腹手術後，獸醫Kuntita Pavenasakorn才將21顆0.2克拉左右的鑽石從牠的胃中取出。

對此，獸醫表示，太陽鸚鵡很容易被閃閃發亮的東西吸引，研判應該是這樣才會一口氣生吞21顆鑽石，只是吞下這麼多顆鑽石還是第一次見到，尤其鑽石的邊邊角角相當鋒利，會讓鸚鵡胃痛，時間一久恐會損害其他臟器，好在飼主及早發現，Frosty經過一連串手術後已無生命危險，目前正留在醫院休養，待一週後傷口癒合才能出院返家。