俗稱「草泥馬」的羊駝因為毛髮蓬鬆，加上圓滾滾的大眼睛，和與生俱來的微笑嘴唇，軟萌形象深植人心，不過剛出生的羊駝並沒想像中可愛，全身濕漉漉、骨瘦如柴癱倒在地的模樣，反而看起來就像早已難產死亡，不知情的人往往會被眼前這一幕給嚇壞。

網路上日前瘋傳一段羊駝寶寶剛出生的影片，畫面中可見，小羊駝閉著眼睛，全身濕漉漉的躺在草地上，一副骨瘦如柴的枯槁模樣，乍看之下就像是早已難產喪命一段時間。

事實上，剛出生的羊駝寶寶毛量稀疏，全身沾滿羊水的模樣，更顯得狼狽不堪；加上羊駝寶寶骨架大，一出生就有讓人稱羨的高大身材，不知情的人根本看不出來牠只是初生羊駝，尤其羊駝媽媽蜷縮在後側的樣子，就像是在哀悼已逝的羊駝寶寶，讓人不免有所誤會。

有趣的是，農場主人將影片PO網是想分享迎接新生羊駝的喜悅，不料卻引來無數網友留言哀悼，讓農場主人看了哭笑不得。如今真相曝光，網友看了嘖嘖稱奇，紛紛留言驚呼「牠還活著嗎？」、「瘦成那樣，不說我還以為那是一具屍體」、「很像被燒傷的羊駝在地上奄奄一息」、「原來剛出生的羊駝寶寶長這樣，太不可思議了」。