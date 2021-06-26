美國紐澤西州一名飼主在本月6日，帶黃金獵犬至海灘遊玩，期間玩傳接球遊戲時，愛犬竟跑進樹叢裡失蹤，讓主人非常擔心，報警尋狗未果，沒想到16天後，愛犬竟被發現在當地的巴尼加特海灣游泳。

飼主贊加拉（Jim Zangara）日前與家人，帶3歲的黃金獵犬查克（Chunk）至紐澤西州的海邊F-Cove遊玩，期間在玩傳接球遊戲時，查克趁主人不注意時，竟咬著玩具跑進附近的樹叢，之後便消失不見，贊加拉隨即報警，儘管派出巡邏車及船搜尋，1個小時後仍未找到查克的身影，讓全家陷入悲傷情緒。

贊加拉為了尋找愛犬，在當地發了數百張尋狗啟事，不過愛犬失蹤後幾天，下了幾場暴雨，因此也讓贊加拉一家非常擔心，查克可能會因此喪命。直到本月22日，有2名民眾在公園慢跑時，發現了一隻黃金獵犬，馬上認出牠就是查克，由於擔心牠會有危險，便一邊哄牠一邊試圖捕捉，豈料查克竟被嚇到，跳進一旁的巴尼加特海灣（Barnegat Bay）。

2名民眾見狗跳海後，趕緊通報警方，紐澤西州警察科勒（Ryan Koehler）和費迪南（Vincent Ferdinand）接獲報案後，趕緊至現場找狗，發現查克游了約3公里，最終於曼托洛金大橋（Mantoloking Bridge）附近海域將狗撈起並帶上岸，之後順利讓黃金獵犬送回到飼主身邊，而這16天來查克總共瘦了9公斤。