英國一名造船廠員工平日居住在大烏茲河畔附近，善良的他幫忙照看岸邊的天鵝已有10年之久，不過他注意到其中一隻天鵝運氣相當差，每次下蛋完之後，不是被湍急的河水沖走，便是被狐狸摧毀，讓他十分心疼天鵝媽媽的遭遇，也暗自決定要幫助牠一把。

42歲的造船廠員工羅伯（Rob Adamson）表示，當天深夜河水又開始暴漲，擔心天鵝媽媽孵的蛋遭遇不測，他立刻動手將一堆樹枝放在一塊塑膠板上，迅速製作成簡單的漂流木筏，並利用長繩綁在岸邊，接著再將天鵝媽媽和牠的一窩蛋轉移到木筏上，如此一來就不用擔心巢穴遭到河水沖毀。

羅伯坦言，明知道不應該過度干涉大自然生態，「但如果不採取任何措施來拯救天鵝一家，我會後悔的…」也幸好天鵝媽媽感受到他的善意，安靜的在一旁看著，並沒有攻擊他，「我想天鵝媽媽知道我是牠們一家的希望。」隔天一早他再次看見天鵝媽媽時，對方正安穩的窩在他親手特製的木筏上孵蛋，這才讓他鬆了一口氣。

果然皇天不負苦心人，多虧了羅伯的用心，不久天鵝寶寶也成功孵出，如今正愜意的和天鵝媽媽在水上悠游著。羅伯的善舉被造船廠PO在臉書粉專後，感動無數網友，也吸引不少外媒報導。