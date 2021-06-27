近日智利比奧比奧大區一處海灘遭3000多隻海獅霸佔，牠們為了躲避狂風以及虎鯨等掠食者才紛紛逃上岸，罕見的景象引發民眾圍觀，大家對此都感到興奮與神奇，然而對於當地的漁民來說，這樣的情況卻造成許多困擾，讓漁民們忍不住在鏡頭前抱怨這簡直是一場「海獅瘟疫」。

根據《每日郵報》報導，近日有約3000隻海獅為了躲避狂風以及虎鯨等掠食者，紛紛跑到智利比奧比奧大區沿岸海灘上避難，佔領了該區域的土地，許多民眾對於這種罕見的景象都感到相當興奮且神奇，於是從智利各地來到該海灘邊圍觀，直呼：「太棒了！」，但同時也對牠們必須躲避掠食者而感到遺憾。

然而大量海獅現蹤對於當地漁民來說卻是個大麻煩，因為牠們有時會跑到漁船上休息，沉重的體型經常導致船隻沉沒，而且牠們已經待在該海灘長達28天的時間，讓漁民在面對鏡頭採訪時都忍不住出言抱怨，豈料一隻原本在海灘上休息的海獅似乎聽到有人在批評自己，竟突破圍籬的鐵門衝了出來，讓記者和漁民嚇得往後退了幾步，就算另一名男子出面揮手驅趕，海獅仍不為所動。

這段採訪影片播出後，很快就在網路上瘋傳，不少網友都表示無法認同漁民的「海獅瘟疫」指控，紛紛留言：「人類已經佔領了海灘，牠們只是來收回原本屬於牠們的土地」、「海獅只是待在牠們的自然棲息地上而已」、「為什麼這些人不願意給海獅多一點時間，牠們只是不想要就這樣死去，我相信牠們會離開的」。