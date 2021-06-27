為母則強，在自然界中真實上演，澳洲民眾上月底在新南威爾士州北部某鄉村路邊，發現一隻舉動怪異的無尾熊媽媽迷失了方向，不斷在路邊遊走，場面險象環生，仔細一看才發現牠的眼睛似乎看不見，而且身上還緊緊護著無尾熊寶寶，於是好心的民眾便緊急通報當地救援隊，在救援隊抵達前更數度幫忙攔住無尾熊媽媽，避免牠走入迎面而來的車流。

根據《每日郵報》報導，上月28日有民眾發現一隻失明的無尾熊媽媽，硬撐著身體緊緊護住無尾熊寶寶，無助的在路邊遊走。當救援隊抵達現場後便立即將無尾熊母子送醫，並分別取名為維納斯（Venus）和邱比特（ Cupid），不過獸醫Jackie Reed發現，維納斯因為披衣菌感染（Chlamydia infection）而完全失明，其中一隻眼睛還有嚴重外傷，然而即便如此，維納斯依然細心的呵護懷中的寶寶。

Jackie Reed指出，雙眼失明的維納斯很容易因此迷失方向，處境相當危險，下場多半死於狗群攻擊或是遭遇車禍，甚至因為難以覓食而活活餓死，幸好遇上熱心民眾，讓維納斯母子能得以獲救。

雖然維納斯的視力無法恢復，但無尾熊母子在救護人員悉心照料下已逐漸恢復健康，目前維納斯正在救援中心安穩的展開育兒生活。

在過去20年間，新南威爾士州的無尾熊數量急遽下滑了26％，澳洲去年發布的一份國會調查報告就指出，如果當地政府無法立即採取行動保護無尾熊及其棲地，新南威爾士州的無尾熊恐會在2050年以前絕種。