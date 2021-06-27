美國喬治亞州一戶住家外近日出現了4隻黑熊覓食，當時3隻小熊走在最前面，準備在垃圾桶內翻找食物，這戶住家的寵物犬見到有陌生生物靠近，立刻大聲咆哮，讓小熊們嚇得迅速爬上樹避難，不遠處的熊媽媽見到孩子有危險，也急忙衝上前作勢攻擊狗狗，順利將自己的孩子們從危機中解救出來。

根據外媒報導，這起事件發生在本月22日，居住在北喬治亞山（North Georgia Mountains）的屋主早上讓自家寵物犬Spunky外出透氣、散步，沒想到牠卻發現了躲藏在車子後面、準備翻找垃圾桶食物的3隻小熊，Spunky見到陌生生物後，激動地大聲咆哮，讓3隻小熊嚇得迅速爬到樹上避難。

從監視器畫面中可以看到，不遠處的熊媽媽見到孩子們有危險，立刻狂奔到現場，作勢要攻擊Spunky，一熊一狗對峙了短短幾秒，屋主害怕愛犬會被黑熊攻擊受傷，一直呼喚著牠的名字，要牠趕緊回到家裡，Spunky雖然心有不甘，持續大聲吼叫，但最後還是乖乖回到屋主身邊，熊媽媽也成功將孩子從危機中解救出來。

該屋主透露，由於住家外面就放置著一個大型垃圾桶，所以黑熊一家經常來到這裡覓食，每次他們都會透過大吼大叫的方式嚇唬熊媽媽，希望牠能趕快帶著孩子離開現場，不過熊媽媽卻必須花上好一陣子，才能讓受驚嚇的熊寶寶們下樹，再帶著牠們返回樹林深處。