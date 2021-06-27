越南廣義省一名49歲男子何文朗（Ho Van Lang）從小與父親何文坦（Ho Van Thanh）為了躲避越戰期間美軍的轟炸，自1972年開始隱居叢林整整41年之久，從此和外界斷了聯繫，直到2013年才被發現，不但對現代科學和技術毫無概念，何文朗甚至不知道世上有女人的存在，猶如「現實版泰山」。

綜合外媒報導，何文朗出生不久後，母親和兩名兄弟姐妹在越戰期間不幸被炸死，父親為了帶他逃離戰火，在叢林中過著與世隔絕的生活，一躲就是41年，雖然期間這對父子的家人曾經來找過他們，但他們始終不願離開叢林。

正因為何文坦有過野外求生經驗，他便帶著兒子在叢林中建造樹屋，解決住的問題，食物方面則是採集野果、蜂蜜和打野味維生，並將樹皮、樹葉編織成保暖衣物，從此過著「人猿泰山」式的生活。

直至2013年，何文坦父子才被當地居民發現，當時何文朗已經41歲，而父親也已經82歲，他們之後從樹屋搬了出來，並落腳於當地的小村莊，慢慢適應現代文明。

對於從小就生活在叢林中的何文朗而言，回到人類社會後，他對身邊的一切都表現得非常好奇，除了沒有時間的概念，也不知道除了太陽和火之外的其他能源，尤其是電燈，晚上還能有明亮的光線，更讓他備感驚奇。

2015年時，一名西班牙攝影師希列佐找上何文朗，並邀請他回到叢林生活，以便拍攝照片，同時希列佐也發現，何文朗的父親過去很少向他提及外界的事，何文朗甚至不知道世界上還有女人的存在，不過多年過去，他已經能夠區分性別差異，「但他仍不知道男女之間的本質區別，也從未有過性慾，就連生殖本能也從未展現出來」。