近日澳洲一對袋鼠夫妻橫越馬路，駕駛們紛紛減速停車等待牠們離開，豈料這對袋鼠夫妻突然來了「性致」，竟在馬路正中央開始交配，讓所有駕駛都看傻了眼，照片在網路上曝光後引發話題。

Two kangaroos stop traffic as they get 'intimate' in the middle of a road https://t.co/mAcYhqlBX0 — Daily Mail Australia (@DailyMailAU) June 21 2021

根據《每日郵報》報導，這起事件發生在澳洲墨爾本東北部郊區麥克勞德（Macleod）的某條街道上，當時正逢通勤時間，不少車輛行經，然而卻有2隻袋鼠突然出現、橫越馬路，駕駛們雖然趕時間，但還是紛紛減速停車，靜靜等待袋鼠離開，沒想到牠們才走到一半竟來了「性致」，在馬路中央開始交配，讓所有駕駛都哭笑不得。

據了解這條街道距離格雷斯維爾森林自然保護區（Gresswell Forest Wildlife Reserve）很近，所以經常會有野生動物誤闖馬路，當地政府也特地在道路兩旁設置了許多顯眼的警示牌，提醒駕駛們一定要放慢車速，並隨時留意附近是否有野生動物。

其中一名目睹袋鼠「連結」的駕駛將這幕拍了下來，上傳到臉書社團，這張令人害羞的照片曝光後，引來許多網友關注，大家紛紛留言：「嘿兄弟，先進房間再辦事好嗎？」、「我猜牠們當時可能感覺對了」、「一定要在馬路中央嗎？能不能為自己留點隱私？」。

而無辜的駕駛們雖然因此被耽誤到時間，卻十分有耐性，乖乖等到袋鼠夫妻離開馬路才開始行駛，有些趕時間的駕駛也選擇迴轉繞道，全程都沒有人按喇叭驅趕或攻擊；而事實上該路段也實行嚴格的動物保護政策，若有駕駛做出驚嚇或傷害野生動物的行為，都是會被開罰的。