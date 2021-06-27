世界之大無奇不有，大自然的餽贈既神秘又珍貴！網路上日前瘋傳一幕神奇景象，有日本民眾砍伐竹子時，卻意外發現竹筒裡頭暗藏玄機，不僅噴出大量的冰沙，空氣中還瀰漫著甜甜的酒香，超稀有現象掀起網友熱議。

平凡無奇的竹筒，誰也想像不到，裡頭竟然生成了超稀有的「甜酒冰沙」，推特一名帳號為「@sawagani550cc」的日本網友透露，在砍伐竹子的季節裡，竹筒往往會噴出大量的水，且空氣中還瀰漫著甜甜的香氣，事實上這是竹筒裡累積的糖液發酵成酒精。加上冬天天氣寒冷，所以呈現冰沙狀，「舔一口發現這根本是甜酒！」而他在砍竹子的時候，也察覺到竹竿很重，每一處的竹節裡頭都藏有「甜酒冰沙」，簡直是天然的酒桶。

這一幕稀有現象也讓不少網友想起日本有名的神話故事《竹取物語》，只是老翁在竹林砍伐竹子時發現的是一名女嬰躺在竹筒裡，至於原PO砍下的竹子裡頭則是天然的「甜酒冰沙」，紛紛留言回應「這種低溫遇到糖度變高的竹子樹液，也是一種偶然，畢竟是在寒造狀態（冬季釀造）下發酵，是非常稀有的！」、「老家也有這種竹林，小時候也有喝到這種竹酒，但年紀太小了根本不懂欣賞，回想起來可真浪費啊」。

另外也有網友指出漫畫《東方三月精》曾提到類似的內容，「麻雀會將竹筒當作米倉，把米一粒一粒的儲藏在此，但過一段時間後麻雀也忘了這件事，久而久之，竹子裡的米就發酵變成酒」。

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