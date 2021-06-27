心愛的女兒或孫女出嫁，作為家人一定都會感到相當不捨。大陸貴州一名女子日前舉辦婚禮，當她穿著白紗準備走出家門時，外公出來緊抓住她的手不願放開，淚水從雙眼不斷落下，左手還上下掏著口袋，想要從中找出零用錢來給心愛的孫女，讓在場的親朋好友都忍不住紅了眼眶。

根據《新華網》報導，本月26日貴州省黔西南州一名女子舉行婚禮，當她身穿白紗準備走出家門時，外公突然跑出來緊抓著她的手不願放開，一邊大哭一邊送孫女離開，外公的左手還上下搜尋著口袋，想要拿出放在其中的紅包，給孫女當零用錢，讓在場所有親朋好友都相當感動與不捨，孫女也跟著落下了眼淚。

從曝光的影片中可以看到，在走到家門口前新娘有稍微停下腳步，儘管自己滿臉也都是眼淚，但還是伸出手安撫外公的心情，幫忙擦去他臉上的淚水，一旁的家人也走上前安慰外公，他只好抓起衣角抹了一把臉，努力鎮定自己的情緒。

不少網友看到這段畫面後都相當感動，也有一些人想起了家中的長輩，忍不住紅了眼眶，「希望爺爺別那麼難過，只是出嫁，還會回來的」、「哭不一定是覺得『嫁出去的女兒潑出去的水』，也有可能是感慨，自己捧在手心裡的小孩長大成了別人的妻子了」、「我也想外公能看到我出嫁的那天，可惜他都沒能看到我上大學」、「外公沒能等到送我出嫁的那天，這是件很遺憾的事」。