Why do cats sleep in the most uncomfortable places? 😂 pic.twitter.com/qrR5dIalUr — 🦖 (@adreeeeeeee) September 13 2020

坊間一直有貓咪是液體做的都市傳說，總能把自己輕鬆塞入任何容器之中，網路上日前就瘋傳一幕神奇景象，只見一隻貓咪硬是擠在交通號誌牌的交接處，還不忘伸長小手遮住刺眼的陽光呼呼大睡，畫面曝光逗笑46萬網友。

馬來西亞一名網友某天在街上散步時，遠遠的看到交通號誌牌中間有一坨毛茸茸的東西，沒想到走近一看，竟然是一隻貓咪以一種奇怪的姿勢夢周公，讓他看了嘖嘖稱奇，「為什麼要睡在這麼不舒服的地方？」

畫面中可見，一隻灰白毛色的貓咪，大白天的就趴在交通號誌牌中間的桿子上睡回籠覺，甚至還不忘伸長小手遮擋陽光，由於位置太過詭異，原PO還以為貓咪受困在高處，便試圖將牠從睡夢中叫醒。沒想到牠睡眼惺忪的睜開眼睛向原PO瞥一眼後，又埋頭陷入夢鄉。

只見貓咪睡在高處，絲毫不在意原PO眼光，加上還有樹蔭遮陽，十分慵懶愜意，影片曝光後已累計逾46萬瀏覽數，網友們紛紛打趣笑說「這到底是怎麼塞進去的」、「貓咪真的是液體做的」、「夾在中間睡覺比較有安全感嗎」、「手手看了好療癒」、「沒想到連睡個午覺也都有練過，太猛了」。