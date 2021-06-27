日本瀨戶內海地區近日出土了一具來自3千年前的人骨，研究團隊發現他的身上竟有多達790處超深傷口，主要分布在右手、腿部、前胸和前腹部，研究結果顯示，這些傷口全都是由鯊魚攻擊所造成的，這也是迄今為止的發現中，最早人類被鯊魚攻擊的事件。

Researchers have discovered what they say is the earliest direct evidence of a shark attack on a human with the sea creature inflicting some 790 injuries on a man 3000 years ago. https://t.co/cr4jjm2Luq — CNN (@CNN) June 24 2021

根據外媒報導，牛津大學科學與史前考古教授舒爾廷（Rick Schulting）和研究生懷特（J. Alyssa White），到京都大學檢查近日在瀨戶內海附近出土的人類遺骸，發現其中一名代號為「Tsukumo No. 24」的成年男性身上竟有多達790道呈現鋸齒狀且深的傷口，這些傷口主要分布在右手、腿部、前胸和前腹部，更離奇的是遺骸的左手和右腿消失了，左腿則以倒置的方式放在遺骸的上方。

男子遺骸是在津雲貝塚遺址的公墓中發現，起初研究人員對於男子身上的傷痕感到困惑，後來排除了人為衝突、陸上掠食者或食腐動物捕食，推測男子生前最有可能遭受鯊魚襲擊。

進一步的調查結果顯示，該男子死於3千年前，且在遭受鯊魚攻擊當下還短暫存活了一段時間，左手很可能就是為了防禦而失去的，並推測當時男子應該正在和朋友釣魚，沒想到最終卻命喪大海，不過男子的遺體很快就被尋獲，其他人才將之安葬在公墓。

研究員哈德森（Mark Hudson）指出，日本早在繩紋時代（約為公元前1.2萬－前4世紀）就開始開發海洋資源，目前並不清楚「Tsukumo No. 24」是故意想獵捕鯊魚，還是鯊魚被其他漁獲吸引而來，但這次的發現都提供了全新的古代日本觀察視角，也是考古學家重建史前生活時罕見的戲劇性事件。