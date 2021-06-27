「鴨子划水」通常是形容鴨子游在水面上，雖然看似輕鬆悠哉，但實際上兩隻蹼卻在水面下拚命打水，也用來形容人們默默耕耘。不過日前卻有日本網友拍到鴨子在水中急行的畫面，由於游速相當驚人，攝影者還特別強調影片絕無加快播放速度，畫面曝光後讓300多萬網友全看傻了。

根據日媒《まいどなニュース》報導，日本網友在推特帳號「@mochico251」分享一段影片，畫面中可見一隻成年鴨子領頭，帶著一群小鴨浩浩蕩蕩的在水面上滑行，然而讓眾人驚訝的是，牠們的游速卻快到超乎想像，在短短一秒半的時間內就從螢幕的一端，高速移動到另一端。原PO也特別強調，影片絕對沒有經過任何快轉的加速處理。

經常觀測野生動物的原PO其實是一名攝影師，熱衷記錄自然生態的相關影像，包括野生動物、鳥類或是其他植物花卉等。他指出，當天或許是因為水流較為湍急，才會出現「鴨子急行軍」的有趣畫面，於是便將影片PO網分享。

影片曝光後，短短2個禮拜就累計逾306萬觀看次數，網友們全被鴨子的游速給驚呆了，紛紛留言直呼「本來就這麼快嗎」、「根本是三倍速啊」、「不知不覺就看了好幾次」、「鴨子也要趕上班嗎」、「只要一想到鴨子水面下的腳是怎麼划水的，就忍不住笑出來」。