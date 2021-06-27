新冠肺炎疫情至今仍在全球延燒，不少企業都讓員工進行居家辦公，確保大家的健康安全。近日美國一名女子和公司CEO以及其他同事視訊開會的時候發生了一樁糗事，女子話講到一半椅子竟突然解體，讓她瞬間跌坐在地，摔得四腳朝天，尷尬的場面全被同事給側錄下來，讓她超級尷尬。

根據《鏡報》報導，夏洛特（Charlotte Kozinets）是加州某家具公司的行銷助理，事發當時她正和公司CEO以及其他4名同事進行線上會議，本來嚴肅的話題暫時告一段落，大家正談論著彼此的周末計畫，夏洛特才開口講話沒多久，她的椅子就傳來刺耳的聲音，下秒竟瞬間解體，讓她整個人跌落在地。

突如其來的意外讓CEO和同事都相當震驚，呆愣了幾秒後有些人忍不住笑出聲，CEO則關心夏洛特的狀況，但夏洛特顧不得屁股的疼痛，狼狽地探出頭，詢問側錄會議的同事有沒有也把剛剛那段錄進去，對方馬上回以一個燦笑，開朗地說：「有喔！都錄下來了」。

最終夏洛特默默地拿了一把新椅子回到鏡頭前開會，事後她透露當時自己是以「四腳朝天」的方式摔倒的，所幸鏡頭並沒有拍得很清楚，而且當天只有5人參與會議，「謝天謝地，沒有太多人看到」，她還大力誇讚出言關心自己的CEO，「他真的是最善良的人」。

夏洛特也將這段出糗影片上傳到TikTok，截至目前為止已經突破170萬觀看次數，網友們看完全都笑翻了；夏洛特表示自己原本只打算分享給親朋好友，沒想到大家的反應太好了，才讓她決定要放上來提供給大家一些歡笑。